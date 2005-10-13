Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Райский поцелуй
1 постер
Киноафиша Сериалы Райский поцелуй

Райский поцелуй (2005 - 2005)

Paradise Kiss 18+
Год выпуска 2005
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

Юкари — обычная старшеклассница, которая слушается родителей и каждый день ходит в школу. Начав задумываться о том, как она живёт, она сталкивается с группой студентов, занимающихся дизайном одежды, которые создали собственный бренд под названием "Paradise Kiss". Им нужна модель для предстоящего показа мод, и они решают выбрать Юкари. Сначала Юкари не хочет иметь дело с этой, на первый взгляд, эксцентричной компанией, но со временем понимает, что они на самом деле хорошие люди. Более того, их страсть и энтузиазм в стремлении к своим идеалам и мечтам заставляют Юкари осознать, что она сама не получает удовольствия от своей жизни, и мотивируют её искать собственные цели. История следует за Юкари, которая постепенно вовлекается в эту группу и в конечном итоге влюбляется в их лидера, Джорджа.

В ролях
В ролях
Синъитиро Мики
Акэно Ватанабэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Райский поцелуй - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше