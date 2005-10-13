Юкари — обычная старшеклассница, которая слушается родителей и каждый день ходит в школу. Начав задумываться о том, как она живёт, она сталкивается с группой студентов, занимающихся дизайном одежды, которые создали собственный бренд под названием "Paradise Kiss". Им нужна модель для предстоящего показа мод, и они решают выбрать Юкари. Сначала Юкари не хочет иметь дело с этой, на первый взгляд, эксцентричной компанией, но со временем понимает, что они на самом деле хорошие люди. Более того, их страсть и энтузиазм в стремлении к своим идеалам и мечтам заставляют Юкари осознать, что она сама не получает удовольствия от своей жизни, и мотивируют её искать собственные цели. История следует за Юкари, которая постепенно вовлекается в эту группу и в конечном итоге влюбляется в их лидера, Джорджа.