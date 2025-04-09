Инопланетянин Муму — один из немногих выживших представителей своей расы после межпланетарной войны, унёсшей жизни всех учёных и инженеров. Чтобы восстановить утраченные знания о родных технологиях, он вместе с друзьями отправляется на Землю. Однако план идёт наперекосяк: их корабль терпит крушение прямо в квартире студентки Сакурако. Девушка, мягко говоря, не в восторге от вторжения, но для Муму это удачное стечение обстоятельств — ведь даже в небольшой городской квартире полно бытовой техники, которую можно изучить и, возможно, использовать для возрождения технологий его народа.