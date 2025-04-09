Меню
Киноафиша Сериалы Пришелец Муму

Пришелец Муму (2025 - …)

Me and the Alien MuMu 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 7 часов 36 минут

О чем сериал

Инопланетянин Муму — один из немногих выживших представителей своей расы после межпланетарной войны, унёсшей жизни всех учёных и инженеров. Чтобы восстановить утраченные знания о родных технологиях, он вместе с друзьями отправляется на Землю. Однако план идёт наперекосяк: их корабль терпит крушение прямо в квартире студентки Сакурако. Девушка, мягко говоря, не в восторге от вторжения, но для Муму это удачное стечение обстоятельств — ведь даже в небольшой городской квартире полно бытовой техники, которую можно изучить и, возможно, использовать для возрождения технологий его народа.

В ролях
В ролях
Hidenobu Kiuchi
Yukiyo Fujii
Гакуто Кадзивара
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Карин Такахаси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
6.2 IMDb
Сезоны
Пришелец Муму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 19 эпизодов
 
Отзывы о сериале
