Двенадцатилетний Хикару Синдо, обычный японский школьник, без особых талантов и способностей, неожиданно становится великим игроком в самую сложную настольную игру в мире — го. Произошло это благодаря тому, что в его разум поселился Сай — дух некогда величайшего игрока из очень далёкого прошлого. Но это только в самом начале — через некоторое время Сай все больше и больше отодвигается на задний план, поскольку Хикару, увлечённый игрой, вступает в свои права. Но сможет ли ученик превзойти своего учителя?