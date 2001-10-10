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Постер сериала Хикару и го
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Киноафиша Сериалы Хикару и го

Хикару и го (2001 - 2003)

Hikaru no Go 18+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 31 час 15 минут

О чем сериал

Двенадцатилетний Хикару Синдо, обычный японский школьник, без особых талантов и способностей, неожиданно становится великим игроком в самую сложную настольную игру в мире — го. Произошло это благодаря тому, что в его разум поселился Сай — дух некогда величайшего игрока из очень далёкого прошлого. Но это только в самом начале — через некоторое время Сай все больше и больше отодвигается на задний план, поскольку Хикару, увлечённый игрой, вступает в свои права. Но сможет ли ученик превзойти своего учителя?
 

В ролях
В ролях
Susumu Chiba
Satsuki Yukino
Tomoko Kawakami
Юми Какадзу
Акэно Ватанабэ
Санаэ Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Хикару и го - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 30 эпизодов
 
Хикару и го - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 30 эпизодов
 
Хикару и го - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2002, 15 эпизодов
 
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