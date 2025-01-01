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Джемре Эбуззия
Cemre Ebuzziya
Киноафиша
Персоны
Джемре Эбуззия
Джемре Эбуззия
Cemre Ebuzziya
Дата рождения
27 октября 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
7.4
Сестры
(2019)
0.0
Магарсус
(2023)
0.0
Если сильно полюбишь
(2023)
Фильмография Джемре Эбуззия
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2023
2019
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Магарсус
драма
2023, Турция
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама
2023, Турция
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7.4
Сестры
Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters
драма
2019, Турция / Германия / Нидерланды / Греция
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