Кубилай Тунчер
Кубилай Тунчер Kubilay Tunçer
Кубилай Тунчер

Кубилай Тунчер

Kubilay Tunçer

Дата рождения
12 июня 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Баликесир, Турция

Популярные фильмы

Сестры 7.4
Сестры (2019)
Догу 0.0
Догу (2021)
Любовь и слезы 0.0
Любовь и слезы (2025)

Фильмография Кубилай Тунчер

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3
Любовь и слезы
Любовь и слезы
драма, мелодрама 2025, Турция
Догу
Догу
комедия 2021, Турция
Сестры 7.4
Сестры Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters
драма 2019, Турция / Германия / Нидерланды / Греция
