Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кубилай Тунчер
Kubilay Tunçer
Киноафиша
Персоны
Кубилай Тунчер
Кубилай Тунчер
Kubilay Tunçer
Дата рождения
12 июня 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Баликесир, Турция
Популярные фильмы
7.4
Сестры
(2019)
0.0
Догу
(2021)
0.0
Любовь и слезы
(2025)
Фильмография Кубилай Тунчер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2021
2019
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Любовь и слезы
драма, мелодрама
2025, Турция
Догу
комедия
2021, Турция
7.4
Сестры
Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters
драма
2019, Турция / Германия / Нидерланды / Греция
Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России
Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли
Почему фанаты до сих пор ищут убийцу жены Шелби? Вот как случившееся объяснили авторы сериала
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667