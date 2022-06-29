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Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
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Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
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Дата рождения
4 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
179 см
Биография Керема Бюрсина
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Турецкий романтический сериал «Постучись в мою дверь» стал одним из самых популярных в мире, а актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел обрели небывалую известность. Сериал рассказывает историю взаимоотношений молодой флористки Эды, мечтающей получить грант итальянского университета, и обаятельного бизнесмена Серкана, по договоренности с которым героиня должна два месяца притворяться его девушкой.
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