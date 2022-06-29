Штраф за пропаганду распущенности и сотни отказов на кастингах: 10 фактов о сериале «Постучись в мою дверь», которые вы не знали

Турецкий романтический сериал «Постучись в мою дверь» стал одним из самых популярных в мире, а актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел обрели небывалую известность. Сериал рассказывает историю взаимоотношений молодой флористки Эды, мечтающей получить грант итальянского университета, и обаятельного бизнесмена Серкана, по договоренности с которым героиня должна два месяца притворяться его девушкой.