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Бурджу Гёлгедар
Burcu Gölgedar
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Персоны
Бурджу Гёлгедар
Бурджу Гёлгедар
Burcu Gölgedar
Дата рождения
19 декабря 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
7.1
Между двумя рассветами
(2021)
0.0
Лжец и свеча
(2021)
0.0
Магарсус
(2023)
Фильмография Бурджу Гёлгедар
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актриса
5
Если король проиграет
драма
2025, Турция
Магарсус
драма
2023, Турция
Лжец и свеча
мелодрама
2021, Турция
Лгуньи со свечами
драма, мелодрама, триллер
2021, Турция
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7.1
Между двумя рассветами
Iki Safak Arasinda
драма
2021, Франция / Румыния / Испания / Турция
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