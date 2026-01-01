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Нур Сюрер
Nur Sürer
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Нур Сюрер
Нур Сюрер
Nur Sürer
Дата рождения
21 июня 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бурса, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.5
Султана
(2026)
8.1
Судьба
(2024)
7.4
Nasipse Olur 2
(2025)
Фильмография Нур Сюрер
8.5
Султана
Sultana
драма, мюзикл
2026, Турция
4.9
Другой день
криминал, драма
2025, Турция
7.4
Nasipse Olur 2
Nasipse Olur 2
комедия
2025, Турция
7.1
Бурные аплодисменты
драма
2024, Турция
4.6
Прах
Kül
драма, мелодрама
2024, Турция
Смотреть трейлер
7.1
Ведьма Cadi
Cadi
драма, исторический, триллер
2024, Турция
Смотреть трейлер
8.1
Судьба
Mukadderat
комедия
2024, Турция
6.8
Семья
драма, криминал, мелодрама
2023, Турция
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