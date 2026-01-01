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Нур Сюрер
Нур Сюрер Nur Sürer
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Нур Сюрер

Nur Sürer

Дата рождения
21 июня 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бурса, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Султана 8.5
Султана (2026)
Судьба 8.1
Судьба (2024)
Nasipse Olur 2 7.4
Nasipse Olur 2 (2025)

Фильмография Нур Сюрер

Султана 8.5
Султана Sultana
драма, мюзикл 2026, Турция
Другой день 4.9
Другой день
криминал, драма 2025, Турция
Nasipse Olur 2 7.4
Nasipse Olur 2 Nasipse Olur 2
комедия 2025, Турция
Бурные аплодисменты 7.1
Бурные аплодисменты
драма 2024, Турция
Прах 4.6
Прах Kül
драма, мелодрама 2024, Турция
Смотреть трейлер
Ведьма Cadi 7.1
Ведьма Cadi Cadi
драма, исторический, триллер 2024, Турция
Смотреть трейлер
Судьба 8.1
Судьба Mukadderat
комедия 2024, Турция
Семья 6.8
Семья
драма, криминал, мелодрама 2023, Турция
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