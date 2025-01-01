Меню
Ахмет Рифар Сунгар
Ахмет Рифар Сунгар Ahmet Rifat Sungar
Ахмет Рифар Сунгар

Ахмет Рифар Сунгар

Ahmet Rifat Sungar

Дата рождения
9 июля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа (2025)
Bir Cumhuriyet Şarkısı 8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)
Три обезьяны 6.9
Три обезьяны (2008)

Фильмография Ахмет Рифар Сунгар

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 3 Сериалы 4 Актер 7
Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
Асаф
Асаф
драма, триллер 2024, Турция
Bir Cumhuriyet Şarkısı 8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı Bir Cumhuriyet Şarkısı
драма, исторический 2024, Турция
Актриса
Актриса
драма, триллер 2023, Турция
Кадавр 4.9
Кадавр Cenaze
ужасы 2023, Турция
Смотреть трейлер
Любовники
Любовники
драма, комедия, мелодрама 2021, Турция
Три обезьяны 6.9
Три обезьяны Üç Maymun
драма 2008, Турция / Франция
