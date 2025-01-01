Меню
О персоне
Фильмография
Ахмет Рифар Сунгар
Ahmet Rifat Sungar
Ахмет Рифар Сунгар
Ахмет Рифар Сунгар
Ahmet Rifat Sungar
Дата рождения
9 июля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
9.4
Мечта Эшрефа
(2025)
8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı
(2024)
6.9
Три обезьяны
(2008)
Фильмография Ахмет Рифар Сунгар
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
2021
2008
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Актер
7
9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама
2025, Турция
Асаф
драма, триллер
2024, Турция
8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı
Bir Cumhuriyet Şarkısı
драма, исторический
2024, Турция
Актриса
драма, триллер
2023, Турция
4.9
Кадавр
Cenaze
ужасы
2023, Турция
Любовники
драма, комедия, мелодрама
2021, Турция
6.9
Три обезьяны
Üç Maymun
драма
2008, Турция / Франция
