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Ты, я, Ленин Ты, я, Ленин
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You Me Lenin

Ты, я, Ленин, 2021

2021 / Турция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Однажды в небольшом черноморском городке волны выбрасывают на берег деревянную скульптуру Ленина. Статую устанавливают на центральной площади в надежде, что она привлечёт туристов. Планируется официальная церемония открытия с участием премьер-министра и делегации из России, но в этот момент статую похищают. Из Анкары присылают двух полицейских, которые должны найти фигуру за 12 часов. Горожане дают неожиданный ответ на вопрос «Где Ленин?» Туфан Тастан родился в 1988 году в Анкаре, Турция. Окончил театральный факультет и факультет массовых коммуникаций университета в Анкаре. Автор короткометражных работ, удостоенных наград множества фестивалей, и проектов. «Ты, я, Ленин» его полнометражный дебют.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 22 апреля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Туфан Тастан
В ролях
Биге Онал
Биге Онал
Сайгын Сойсал
Нур Сюрер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ты, я, Ленин 2 постера
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