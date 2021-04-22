Ты, я, Ленин, 2021

Однажды в небольшом черноморском городке волны выбрасывают на берег деревянную скульптуру Ленина. Статую устанавливают на центральной площади в надежде, что она привлечёт туристов. Планируется официальная церемония открытия с участием премьер-министра и делегации из России, но в этот момент статую похищают. Из Анкары присылают двух полицейских, которые должны найти фигуру за 12 часов. Горожане дают неожиданный ответ на вопрос «Где Ленин?» Туфан Тастан родился в 1988 году в Анкаре, Турция. Окончил театральный факультет и факультет массовых коммуникаций университета в Анкаре. Автор короткометражных работ, удостоенных наград множества фестивалей, и проектов. «Ты, я, Ленин» его полнометражный дебют.