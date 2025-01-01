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Фильмография
Аслыхан Гюрбюз
Aslihan Gürbüz
Киноафиша
Персоны
Аслыхан Гюрбюз
Аслыхан Гюрбюз
Aslihan Gürbüz
Дата рождения
16 февраля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
8.2
Судьба
(2024)
0.0
Красная комната
(2020)
0.0
Бурные аплодисменты
(2024)
Фильмография Аслыхан Гюрбюз
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2024
2020
2017
2015
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Актриса
7
Если король проиграет
драма
2025, Турция
Бурные аплодисменты
драма
2024, Турция
Слепое пятно
драма, мелодрама, детектив
2024, Турция
8.2
Судьба
Mukadderat
комедия
2024, Турция
Красная комната
драма
2020, Турция
Большая маленькая ложь
драма, криминал, триллер
2017, Турция
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