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7.4
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Nasipse Olur 2
7.4
Nasipse Olur 2
, 2025
Nasipse Olur 2
Турция / комедия / 18+
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.4
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Ceren Ari
Nurten
Барыш Башар
Siva Behrouzfar
Хакан Булут
Альги Эке
Омер Курт
Бурак Севинч
Нур Сюрер
Askim Kapismak
Kenan Sengul
Çarşambalı
Сценарист
Барыш Башар
,
Vahdet Erdogan
Композитор
Volkan Sonmez
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
28 ноября 2025
Дата выхода
28 ноября 2025
Турция
Сборы в мире
$164 029
Производство
Greenart Grup
Другие названия
Nasipse Olur 2
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
15
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 27 ноября 2025
Отзывы о фильме
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