Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матиас Гнедингер
Mathias Gnädinger
Киноафиша
Персоны
Матиас Гнедингер
Матиас Гнедингер
Mathias Gnädinger
Дата рождения
25 марта 1941
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 апреля 2015
Место рождения
Рамзен, Швейцария
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.3
Большой Зоммер
(2016)
6.3
Волшебный стрелок
(1994)
Фильмография Матиас Гнедингер
Жанр
Все
Комедия
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2016
1994
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Большой Зоммер
Der grosse Sommer
комедия
2016, Швейцария
6.3
Волшебный стрелок
Büvös vadász
фантастика, фэнтези
1994, Венгрия / Швейцария / Франция
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667