Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матиас Гнедингер Mathias Gnädinger
Киноафиша Персоны Матиас Гнедингер

Матиас Гнедингер

Mathias Gnädinger

Дата рождения
25 марта 1941
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 апреля 2015
Место рождения
Рамзен, Швейцария
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Большой Зоммер 6.3
Большой Зоммер (2016)
Волшебный стрелок 6.3
Волшебный стрелок (1994)

Фильмография Матиас Гнедингер

Жанр
Год
Большой Зоммер 6.3
Большой Зоммер Der grosse Sommer
комедия 2016, Швейцария
Волшебный стрелок 6.3
Волшебный стрелок Büvös vadász
фантастика, фэнтези 1994, Венгрия / Швейцария / Франция
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше