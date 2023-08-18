Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
10 дней плохого человека 10 дней плохого человека
Киноафиша Фильмы 10 дней плохого человека
Kötü Adamin 10 Günü

10 дней плохого человека, 2023

2023 / Турция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 августа 2023
Премьера в мире 18 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Улуч Байрактар
В ролях
Hazal Filiz Küçükköse
Неджат Ишлер
Rıza Kocaoğlu
Эрдал Йильдиз
Эрдал Йильдиз
Kadir Çermik
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 10 дней плохого человека 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)
Ответьте на вопросы теста и узнайте, куда вы отправитесь этим летом
Триумф мирового масштаба: Баскова поставили в ряд с певцом номер один
До 6 августа каждый знак зодиака получит приятную новость: вот к чему надо готовиться
В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать
У самых богатых близняшек США есть сестра: не поверите, когда узнаете, о ком речь
Люди узнали возраст Меньшовой и не могут в него поверить: посудите сами
Распутина больше 20 лет встречалась с женатым: понравится единицам (фото)
Над лопоухим из КВН потешались, а теперь ему завидуют: урвал невероятную красотку
К людям, рожденным в этот год, деньги липнут сами: вы среди них?
Копия Миддлтон помоложе: вот как выглядит любовница принца Уильяма
Эти ошибки с джинсами даже обладательниц осиных талий делают необъятными
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше