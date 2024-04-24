Фикрие, молодая вдова во время распада Османской империи, насильно выдана замуж за Нефи Эфенди. Пока Фикрие пытается разгадать тайну ведьмовских слухов о Нефи Эфенди и особняке, в котором он живет, с ней происходят странные события.