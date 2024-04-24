Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ведьма Cadi
7.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Ведьма Cadi

Cadi 18+
О фильме

Фикрие, молодая вдова во время распада Османской империи, насильно выдана замуж за Нефи Эфенди. Пока Фикрие пытается разгадать тайну ведьмовских слухов о Нефи Эфенди и особняке, в котором он живет, с ней происходят странные события.

Ведьма Cadi - trailer
Страна Турция
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 24 апреля 2024
Дата выхода
2 мая 2024 Азербайджан
17 октября 2024 ОАЭ TBC
26 апреля 2024 Турция 16+
Сборы в мире $811 738
Производство Net Image, WOW STUDIOS
Другие названия
Cadi, Cadı
Режиссер
Erman Bostan
В ролях
Buse Meral
Фуркан Андыч
Фуркан Андыч
Cengiz Orhonlu
Yagiz Ata Dinçer
Нур Сюрер
Нур Сюрер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

TEYUB SHARIFOV 26 апреля 2024, 21:36
Отличный фильм, посмотрел его в Стамбуле (Турция) на премьере. Всем рекомендую, так как фильм раскрывает вопросы касаемо личности человека и как… Читать дальше…
Ведьма Cadi - trailer
Ведьма Cadi Trailer
Кадры из фильма
