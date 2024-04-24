Отзывы о фильме
TEYUB SHARIFOV 26 апреля 2024, 21:36
Отличный фильм, посмотрел его в Стамбуле (Турция) на премьере. Всем рекомендую, так как фильм раскрывает вопросы касаемо личности человека и как… Читать дальше…
Фикрие, молодая вдова во время распада Османской империи, насильно выдана замуж за Нефи Эфенди. Пока Фикрие пытается разгадать тайну ведьмовских слухов о Нефи Эфенди и особняке, в котором он живет, с ней происходят странные события.
|2 мая 2024
|Азербайджан
|17 октября 2024
|ОАЭ
|TBC
|26 апреля 2024
|Турция
|16+