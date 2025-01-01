Меню
Мэтти Мэтисон
Награды
Награды и номинации Мэтти Мэтисон
Matty Matheson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мэтти Мэтисон
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA 2024
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
