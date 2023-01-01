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Иэн Пири
Иэн Пири Ian Pirie
Киноафиша Персоны Иэн Пири

Иэн Пири

Ian Pirie

Дата рождения
1 января 1966
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Абердин, Великобритания

Популярные фильмы

Проклятие монахини. Посвящение
Проклятие монахини. Посвящение (2023)
5.7

Фильмография Иэн Пири

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Проклятие монахини. Посвящение 5.7
Проклятие монахини. Посвящение Consecration
ужасы, триллер 2023, Великобритания / США
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