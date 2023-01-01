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О персоне
Фильмография
Иэн Пири
Ian Pirie
Киноафиша
Персоны
Иэн Пири
Иэн Пири
Ian Pirie
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Абердин, Великобритания
Популярные фильмы
Проклятие монахини. Посвящение
(2023)
5.7
Фильмография Иэн Пири
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.7
Проклятие монахини. Посвящение
Consecration
ужасы, триллер
2023, Великобритания / США
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