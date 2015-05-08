«Опасное погружение»: Рецензия Киноафиши

Фильм, который в российском прокате вышел под названием «Опасное погружение» и который в оригинале именуется лаконично и просто: Pressure («Давление»), – это вторая полнометражная работа британского режиссера Рона Скальпелло. Первой был «Преступник» 2012 года, где 20-летний пролетарий, чтобы отомстить за избиение своей беременной девушки и гибель ребенка, садился в тюрьму, куда уже отправились – за другое преступление – совершившие избиение отморозки. Исполнитель главной роли, Джо Коул, перекочевал и в новый фильм Скальпелло, где пространство еще более сузилось по сравнению с тюремным: четверо водолазов спускаются в капсуле-батискафе (воспользуемся здесь этим устаревшим словом) на дно Индийского океана, чтобы залатать глубоководный трубопровод. Основной корабль гибнет во время шторма, и персонажи оказываются на пятикилометровой глубине в неуправляемой металлической скорлупке, в которой вскоре закончится воздух…

Однако прежде чем иссякнет кислород, Рон Скальпелло сполна развернет тему социальной критики: хотя действие происходит у берегов Восточной Африки, сомалийские пираты будут упомянуты лишь вскользь, зато львиную долю диалогов персонажи посвятят родной корпорации, отправившей их в шторм и в итоге очевидно бросившей на произвол судьбы. Никакой бизнес не станет рисковать деньгами и, тем более, людьми из-за четверых простых парней, готовых за двойной тариф отправиться в самый ад и даже, возможно, еще глубже. Но Рон Скальпелло – человек отнюдь не простодушный, а следовательно, не склонный ограничиваться приключенческим сеансом подводной клаустрофобии на фоне традиционной уже критики капитализма.

Фильм недаром называется Pressure: действие спрессовано, как глубоководный мир. Нет ни лишних слов, ни лишних кадров. В плотной череде поломок, приступов паранойи, панических атак и смертей типажи, сыгранные четырьмя отличными актерами, стремительно превращаются в людей из плоти и крови, в то время как реальность за иллюминаторами, наоборот, оказывается все более галлюцинаторной. Апофеозом режиссерского визионерства становится здесь видение подводного поцелуя, где сомнамбулически появившаяся обнаженная дева впивается в губы самого юного из персонажей, окрашивая пространство малиновым цветом крови.

Но за сновидческим, фантасмагорическим пластом возникает следующий, ключевой, – этический. Люди, запертые в чреве океана, должны решить, кто останется жить, а кто умрет, и именно этот выбор, утяжеленный неотступным прошлым и невозможностью (или, наоборот, впервые открывшейся возможностью) из него выбраться, станет почвой для мощного, ярко оркестрованного финала.

Сергей Терновский

P. S. Единственный вопрос автора данной рецензии к авторам фильма и к публике. Там как минимум дважды расхаживают без шлема: прямо по дну Индийского океана или все же по отсеку подводного аппарата, заполненному водой? Потому что ходить без шлема на глубине пять километров, под давлением такой толщи воды, – это, на мой взгляд, несколько не комильфо…