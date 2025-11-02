Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Трейлеры
Робин Гуд
Робин Гуд (2025 - …)
Robin Hood
18+
приключения
мелодрама
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MGM+
Продолжительность сериала
10 часов 0 минут
Робин Гуд
В ролях
В ролях
Шон Бин
Конни Нильсен
Стивен Уоддингтон
Джим Фарли
Джейк Каррен
Иэн Пири
Рейтинг сериала
0.0
0
голосов
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Робин Гуд»
TBA
Сезон 1
Серия 1
2 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 2
2 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 3
9 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 4
16 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 5
23 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 6
30 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 7
7 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 8
14 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 9
21 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 10
28 декабря 2025
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
10 эпизодов
