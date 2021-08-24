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Постер фильма The Road Dance
7.1
Киноафиша Фильмы The Road Dance
7.1

The Road Dance

, 2021
The Road Dance
Великобритания, США / драма / 18+
Постер фильма The Road Dance
7.1

В ролях

David Brooks
Kirsty's Father
Felicity Keenan
Young Kirsty
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Kirsty Macleod
Шон Джилдер
Шон Джилдер
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Doctor Maclean
Лиам Бреннан
Иэн Пири
Иэн Пири
Джимми Юилл
Морвен Кристи
Mairi Macleod
Уилл Флетчер
Уилл Флетчер
Murdo MacAulay
Ali Fumiko Whitney
Annie Macleod
Том Бирн
Iain Ban
Режиссер Richie Adams
Сценарист Richie Adams, John MacKay
Композитор Carlos José Alvarez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 19 июля 2023
Премьера в мире 24 августа 2021
Дата выхода
8 декабря 2022 Австралия M
20 мая 2022 Великобритания 15
22 сентября 2023 Испания
Сборы в мире $381 680
Производство Sheridan Road Productions,, Uinta Productions, Wind Chill Media Group
Другие названия
The Road Dance, Gdy byłeś daleko, La dernière danse de Kirsty McLeod, The Road Dance: Dunkle Liebe, رقص جاده‌ای, رقص خیابانی

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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