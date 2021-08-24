В ролях
David Brooks
Kirsty's Father
Felicity Keenan
Young Kirsty
Ali Fumiko Whitney
Annie Macleod
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Richie Adams
Сценарист
Richie Adams, John MacKay
Композитор
Carlos José Alvarez
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
19 июля 2023
Премьера в мире
24 августа 2021
Дата выхода
|8 декабря 2022
|Австралия
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|M
|20 мая 2022
|Великобритания
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|15
|22 сентября 2023
|Испания
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Сборы в мире
$381 680
Производство
Sheridan Road Productions,, Uinta Productions, Wind Chill Media Group
Другие названия
The Road Dance, Gdy byłeś daleko, La dernière danse de Kirsty McLeod, The Road Dance: Dunkle Liebe, رقص جادهای, رقص خیابانی