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Берил Позам
Beril Pozam
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Берил Позам
Берил Позам
Beril Pozam
Дата рождения
1 января 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
170 см
Популярные фильмы
8.1
Зимородок
(2022)
0.0
Обычные подозреваемые
(2021)
0.0
Скорпион
(2020)
Фильмография Берил Позам
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2022
2021
2020
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
8.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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Обычные подозреваемые
триллер, детектив
2021, Турция
Сказка на острове
комедия, мелодрама
2021, Турция
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Скорпион
драма
2020, Турция
Новости личной жизни Берил Позам
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