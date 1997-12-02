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О персоне
Фильмография
Афра Сарачоглу
Afra Saraçoglu
Киноафиша
Персоны
Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу
Afra Saraçoglu
Дата рождения
2 декабря 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Йешилчам
(2021)
0
Фильмография Афра Сарачоглу
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2021
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Йешилчам
драма, мелодрама, исторический
2021, Турция
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