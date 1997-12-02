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Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу Afra Saraçoglu
Киноафиша Персоны Афра Сарачоглу

Афра Сарачоглу

Afra Saraçoglu

Дата рождения
2 декабря 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Йешилчам
Йешилчам (2021)
0

Фильмография Афра Сарачоглу

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Йешилчам
Йешилчам
драма, мелодрама, исторический 2021, Турция
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