Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аича Дамгаджи
Ayça Damgacı
Киноафиша
Персоны
Аича Дамгаджи
Аича Дамгаджи
Ayça Damgacı
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Махсун Джи
(2024)
7.8
Garip Bülbül Neset Ertas
(2022)
Фильмография Аича Дамгаджи
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Музыка
Год
Все
2024
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
8
Махсун Джи
комедия
2024, Турция
7.8
Garip Bülbül Neset Ertas
Garip Bülbül Neset Ertas
биография, драма, музыка
2022, Турция
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667