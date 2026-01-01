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Аича Дамгаджи Ayça Damgacı
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Аича Дамгаджи

Ayça Damgacı

Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Махсун Джи 8.0
Махсун Джи (2024)
Garip Bülbül Neset Ertas 7.8
Garip Bülbül Neset Ertas (2022)

Фильмография Аича Дамгаджи

Жанр
Год
Махсун Джи 8
Махсун Джи
комедия 2024, Турция
Garip Bülbül Neset Ertas 7.8
Garip Bülbül Neset Ertas Garip Bülbül Neset Ertas
биография, драма, музыка 2022, Турция
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