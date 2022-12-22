Garip Bülbül Neset Ertas, 2022

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о выходе в прокат Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 22 декабря 2022 Режиссер Беркер Берки В ролях Мелисса Асли Памук Гёзде Кансу Тимучин Эсен Джемаль Токташ Все актеры и съемочная группа 1 постер

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