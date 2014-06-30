В центре событий оказываются сотрудники специальной службы – Управления собственной безопасности. Их профессиональная деятельность ничем не отличается от работы остальных сотрудников внутренних органов. Герои собирают информацию, оперативно ее прорабатывают, следят за подозреваемым и опрашивают свидетелей. Разница состоит лишь в том, что они охотятся не за обычными преступниками, а за своими коллегами. К ним никто не относится с доверием, их только опасаются. Офицеры вынуждены работать в обстановке недоверия.