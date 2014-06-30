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Киноафиша Сериалы Департамент

Департамент (2014 - 2014)

Department 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются сотрудники специальной службы – Управления собственной безопасности. Их профессиональная деятельность ничем не отличается от работы остальных сотрудников внутренних органов. Герои собирают информацию, оперативно ее прорабатывают, следят за подозреваемым и опрашивают свидетелей. Разница состоит лишь в том, что они охотятся не за обычными преступниками, а за своими коллегами. К ним никто не относится с доверием, их только опасаются. Офицеры вынуждены работать в обстановке недоверия.

В ролях
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Павел Майков
Павел Майков
Семен Шкаликов
Павел Абраменков
Ирина Фролова
Денис Варенов
Денис Варенов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Департамент - Сезон 1 Сезон 1
2014, 16 эпизодов
 
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