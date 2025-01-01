Меню
Дата рождения
22 ноября 1961
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пилтон, Сомерсет, Англия, Великобритания

Популярные фильмы

От звонка до звонка 7.2
От звонка до звонка (2013)
Водопад смерти 4.1
Водопад смерти (2023)
Холодные воды 0.0
Холодные воды (2025)

Фильмография Джилли Гилкрист

Холодные воды
Холодные воды
триллер 2025, Великобритания
Водопад смерти 4.1
Водопад смерти Mercy Falls
ужасы, триллер 2023, Великобритания
От звонка до звонка 7.2
От звонка до звонка Starred Up
криминал, драма 2013, Великобритания
