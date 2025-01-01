Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+

Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие

Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили

«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения

«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко

«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)

За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить