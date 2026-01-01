Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масако Нодзава
Masako Nozawa
Киноафиша
Персоны
Масако Нодзава
Масако Нодзава
Masako Nozawa
Дата рождения
25 октября 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
8.5
Пинг-понг
(2014)
8.1
Драконий жемчуг Кай
(2009)
7.9
Драконий жемчуг супер: Броли
(2018)
Фильмография Масако Нодзава
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Приключения
Спорт
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2022
2018
2014
2013
2009
1969
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актриса
7
6.2
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези
2024, Россия
7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
7.9
Драконий жемчуг супер: Броли
Dragon Ball Super: Broly
анимация, боевик, фэнтези, аниме
2018, Япония
8.5
Пинг-понг
драма, аниме , спорт
2014, Япония
7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация
2013, Япония
8.1
Драконий жемчуг Кай
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
7.3
Летающий корабль-призрак
Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме
1969, Япония
Смотреть трейлер
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667