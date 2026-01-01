Оповещения от Киноафиши
Масако Нодзава
Дата рождения
25 октября 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Пинг-понг 8.5
Пинг-понг (2014)
Драконий жемчуг Кай 8.1
Драконий жемчуг Кай (2009)
Драконий жемчуг супер: Броли 7.9
Драконий жемчуг супер: Броли (2018)

Фильмография Масако Нодзава

Жанр
Год
Загадочные исчезновения 6.2
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези 2024, Россия
Драконий жемчуг: Супер — супергерой 7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме 2022, Япония
Драконий жемчуг супер: Броли 7.9
Драконий жемчуг супер: Броли Dragon Ball Super: Broly
анимация, боевик, фэнтези, аниме 2018, Япония
Пинг-понг 8.5
Пинг-понг
драма, аниме , спорт 2014, Япония
Драконий жемчуг: Битва Богов 7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация 2013, Япония
Драконий жемчуг Кай 8.1
Драконий жемчуг Кай
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
Летающий корабль-призрак 7.3
Летающий корабль-призрак Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме 1969, Япония
