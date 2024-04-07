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Постер сериала Боевой отряд «Полный провал»
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Киноафиша Сериалы Боевой отряд «Полный провал»

Боевой отряд «Полный провал» (2024 - …)

Go! Go! Loser Ranger! 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Пехотинец отправляется на поиски и уничтожение группы воинов, известных как Хранители Дракона. 

В ролях
В ролях
Юсукэ Кобаяси
Юки Оно
Такааки Торасима
Го Иноэ
Таито Бан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Боевой отряд «Полный провал» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Боевой отряд «Полный провал» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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