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Боевой отряд «Полный провал»
Боевой отряд «Полный провал» (2024 - …)
Go! Go! Loser Ranger!
18+
аниме
фантастика
Год выпуска
2024
Страна
Япония
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Продолжительность сериала
10 часов 0 минут
О чем сериал
Пехотинец отправляется на поиски и уничтожение группы воинов, известных как Хранители Дракона.
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В ролях
В ролях
Юсукэ Кобаяси
Юки Оно
Такааки Торасима
Го Иноэ
Таито Бан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
12 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2025,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
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