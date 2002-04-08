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Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Постер к сериалу Адзуманга Дайо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
7 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Адзуманга Дайо
Адзуманга Дайо (2002 - 2002) Azumanga Daioh 18+
Год выпуска 2002
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

«Адзуманга Дайо» — многосерийное аниме, повествующее о шести японских школьницах и двух учительницах, которые становятся друзьями и начинают проводить вместе много времени. У каждой из главных героинь есть свой собственный подход к жизни, свое отношение к миру и другим людям. Однако, несмотря на все различия, девушки всегда находят взаимопонимание друг с другом, ради подруг они готовы пойти на многое, даже если это потребует отдельных жертв. К счастью, жизнь главных героинь слишком чиста и понятна, чтобы стать для кого-то большой проблемой. И все же даже они иногда сталкиваются с непростыми испытаниями.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Yuki Matsuoka Kasuga, Ayumu
Akiko Hiramatsu Tanizaki, Yukari
Houko Kuwashima Kagura
Ая Хисакава Kurosawa, Minamo
Tomoko Kaneda Mihama, Chiyo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Адзуманга Дайо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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