«Адзуманга Дайо» — многосерийное аниме, повествующее о шести японских школьницах и двух учительницах, которые становятся друзьями и начинают проводить вместе много времени. У каждой из главных героинь есть свой собственный подход к жизни, свое отношение к миру и другим людям. Однако, несмотря на все различия, девушки всегда находят взаимопонимание друг с другом, ради подруг они готовы пойти на многое, даже если это потребует отдельных жертв. К счастью, жизнь главных героинь слишком чиста и понятна, чтобы стать для кого-то большой проблемой. И все же даже они иногда сталкиваются с непростыми испытаниями.