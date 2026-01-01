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Ю Су-бин Yoo Soo-bin
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Ю Су-бин

Yoo Soo-bin

Дата рождения
6 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пучхон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

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Слабый герой (2022)
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Любовь приходит с неба (2019)

Фильмография Ю Су-бин

Жена принца XXI века 8.8
Жена принца XXI века
драма, мелодрама, дорама 2026, Южная Корея
Вкусный, твой
Вкусный, твой
комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
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боевик, триллер 2025, Южная Корея
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Идеальная сделка 7
Идеальная сделка
драма, криминал, триллер, мини-сериал, дорама 2023, Южная Корея
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Слабый герой 8.6
Слабый герой
драма, криминал, дорама 2022, Япония
Любовь приходит с неба 8.5
Любовь приходит с неба
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама 2019, Южная Корея
Призрачный детектив 6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама 2018, Южная Корея
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