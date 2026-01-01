Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ю Су-бин
Yoo Soo-bin
Киноафиша
Персоны
Ю Су-бин
Ю Су-бин
Yoo Soo-bin
Дата рождения
6 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пучхон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.8
Жена принца XXI века
(2026)
8.6
Слабый герой
(2022)
8.5
Любовь приходит с неба
(2019)
Фильмография Ю Су-бин
8.8
Жена принца XXI века
драма, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
Вкусный, твой
комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
5.5
Богомол
Mantis
боевик, триллер
2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
7
Идеальная сделка
драма, криминал, триллер, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Нормальная семья
Bo-tong-ui ga-jog
драма, триллер
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.6
Слабый герой
драма, криминал, дорама
2022, Япония
8.5
Любовь приходит с неба
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2019, Южная Корея
6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить