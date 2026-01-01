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О персоне
Фильмография
Чон Бэ-су
Bae-soo Jeon
Киноафиша
Персоны
Чон Бэ-су
Чон Бэ-су
Bae-soo Jeon
Дата рождения
2 июня 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Слабый герой
(2022)
8.4
Королева Чхорин
(2020)
8.3
Незнакомец
(2017)
Фильмография Чон Бэ-су
Липкая любовь
мелодрама, драма
2026, Южная Корея
7.5
Мутный поток
драма, боевик, исторический, дорама
2025, Южная Корея
Под прикрытием в старшей школе
драма, детектив, дорама
2025, Южная Корея
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5.5
Богомол
Mantis
боевик, триллер
2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
8.2
Королева слез
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
7.2
Смерч
драма, триллер, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
6.5
Моей Хэри
драма, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
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6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама
2024, Южная Корея
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Смотреть онлайн
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