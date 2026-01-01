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Чон Бэ-су
Чон Бэ-су Bae-soo Jeon
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Чон Бэ-су

Bae-soo Jeon

Дата рождения
2 июня 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Слабый герой 8.6
Слабый герой (2022)
Королева Чхорин 8.4
Королева Чхорин (2020)
Незнакомец 8.3
Незнакомец (2017)

Фильмография Чон Бэ-су

Липкая любовь
Липкая любовь
мелодрама, драма 2026, Южная Корея
Мутный поток 7.5
Мутный поток
драма, боевик, исторический, дорама 2025, Южная Корея
Под прикрытием в старшей школе
Под прикрытием в старшей школе
драма, детектив, дорама 2025, Южная Корея
Богомол 5.5
Богомол Mantis
боевик, триллер 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Королева слез 8.2
Королева слез
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
Смерч 7.2
Смерч
драма, триллер, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
Моей Хэри 6.5
Моей Хэри
драма, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Посмотри на меня 6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама 2024, Южная Корея
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