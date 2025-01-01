Меню
О персоне
Фильмография
Спектакли
Анастасия Жданова
Анастасия Жданова
Дата рождения
17 апреля 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Белавино, Нижегородская область, СССР
В каком театре играет
Симоновская сцена театра Вахтангова
Популярные фильмы
0.0
Беззащитное сердце
(2022)
0.0
Команда восемь
(2012)
0.0
Счастье вперед
(2025)
Фильмография Анастасия Жданова
Счастье вперед
мелодрама
2025, Россия
Токсичный роман
мелодрама
2025, Россия
Беззащитное сердце
мелодрама
2022, Украина
Офицерские жёны
драма
2015, Украина/Россия
Команда восемь
драма, военный
2012, Украина
Другие проекты Анастасия Жданова
6+
Волшебный театр Андерсена
Билеты
16+
Утиная охота
Билеты
16+
Долгие годы
Билеты
