Анастасия Жданова
Анастасия Жданова

Дата рождения
17 апреля 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Белавино, Нижегородская область, СССР
Беззащитное сердце 0.0
Беззащитное сердце (2022)
Команда восемь 0.0
Команда восемь (2012)
Счастье вперед 0.0
Фильмография Анастасия Жданова

Жанр
Год
Счастье вперед
мелодрама 2025, Россия
Токсичный роман
мелодрама 2025, Россия
Беззащитное сердце
мелодрама 2022, Украина
Офицерские жёны
драма 2015, Украина/Россия
Команда восемь
драма, военный 2012, Украина

Другие проекты Анастасия Жданова
Волшебный театр Андерсена
Утиная охота
Долгие годы
