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Киноафиша Сериалы Токсичный роман

Токсичный роман (2025 - 2025)

Toksichnyj roman 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Талантливая художница Лена иллюстрирует детские книги. В остальном она не очень довольна своей жизнью: любви нет, семьи нет, есть только лучшая подруга – мать-одиночка с кучей собственных забот. Лена очень хочет найти кого-то. Однажды на экскурсии в Карелию она знакомится с обаятельным попутчиком Георгием. Он красиво за ней ухаживает, и Лена с головой бросается в стремительный роман. Но когда сказка заканчивается, на смену приходят скандалы, измены, манипуляции. Слишком поздно Лена понимает, что попала в ловушку, но как теперь выбраться?

В ролях
В ролях
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Анастасия Жданова
Екатерина Гонтаренко
Аксинья Олейник
Илья Баранов
Ефим Архипов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Токсичный роман - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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