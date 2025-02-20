Талантливая художница Лена иллюстрирует детские книги. В остальном она не очень довольна своей жизнью: любви нет, семьи нет, есть только лучшая подруга – мать-одиночка с кучей собственных забот. Лена очень хочет найти кого-то. Однажды на экскурсии в Карелию она знакомится с обаятельным попутчиком Георгием. Он красиво за ней ухаживает, и Лена с головой бросается в стремительный роман. Но когда сказка заканчивается, на смену приходят скандалы, измены, манипуляции. Слишком поздно Лена понимает, что попала в ловушку, но как теперь выбраться?