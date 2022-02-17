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Киноафиша Сериалы Беззащитное сердце
Беззащитное сердце (2022 - …) Беззащитное сердце 16+
Год выпуска 2022
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический сериал «Беззащитное сердце» – это история о влюбленных Славе и Любе, которые собираются пожениться. Но мать парня, недовольная будущей невесткой, делает так, чтобы они поссорились, и буквально «подсовывает» сыну другую девушку, которая нравится ей самой. Слава и робкая стеснительная Таня подают заявление в ЗАГС. Но вовремя узнав об интригах своей родительницы, Слава мирится с Любой и ведет ее под венец вместо Тани. В это время оставленная невеста узнает, что ждет ребенка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Стефанская
Юрий Фелипенко
Влад Никитюк
Влад Никитюк
Роман Выскребенцев
Роман Выскребенцев
Анастасия Жданова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беззащитное сердце - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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