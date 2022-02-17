Украинский мелодраматический сериал «Беззащитное сердце» – это история о влюбленных Славе и Любе, которые собираются пожениться. Но мать парня, недовольная будущей невесткой, делает так, чтобы они поссорились, и буквально «подсовывает» сыну другую девушку, которая нравится ей самой. Слава и робкая стеснительная Таня подают заявление в ЗАГС. Но вовремя узнав об интригах своей родительницы, Слава мирится с Любой и ведет ее под венец вместо Тани. В это время оставленная невеста узнает, что ждет ребенка.