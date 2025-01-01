Спектакль «Утиная охота» по А. Вампилову в Театре Вахтангова

Режиссёр Аскар Галимов поделился своими мыслями о предстоящей премьере спектакля «Утиная охота», который станет его первой работой в Театре Вахтангова. Приглашение в этот легендарный театр стало для него неожиданностью, особенно после успешной постановки дипломного спектакля «П.О.Л.Е.» в ГИТИСе.

Неожиданный поворот судьбы

Аскар признался, что ни о чём подобном не мечтал. Театр Вахтангова — это один из лучших театров страны, и он осознаёт свою огромную ответственность. «Я принимаю всё, что происходит в моей жизни, с благодарностью», — отметил режиссёр.

Философия главного героя

Спектакль «Утиная охота» вдохновил Галимова на размышления о его собственных отношениях с родителями, особенно с отцом. Главный герой, Зилов, представляет собой уникальный человеческий тип. Он не живёт полной жизнью, а лишь ждёт, когда она начнётся. Режиссёр считает, что важно понять философию этого персонажа: «Зилов — это человек, который пытается снова почувствовать жизнь и убедить себя, что ещё не всё потеряно».

Кастинг и команда

Галимов провёл полтора месяца на поиски актёров для своего спектакля. Он интуитивно сформировал ансамбль, который, как он надеется, станет успешным. Постановочная команда также состоит из проверенных временем профессионалов, и это уже четвёртая работа, которую они делают вместе.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и философский спектакль, который обещает стать важным событием в театральной жизни!