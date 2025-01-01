Режиссёр Аскар Галимов поделился своими мыслями о предстоящей премьере спектакля «Утиная охота», который станет его первой работой в Театре Вахтангова. Приглашение в этот легендарный театр стало для него неожиданностью, особенно после успешной постановки дипломного спектакля «П.О.Л.Е.» в ГИТИСе.
Аскар признался, что ни о чём подобном не мечтал. Театр Вахтангова — это один из лучших театров страны, и он осознаёт свою огромную ответственность. «Я принимаю всё, что происходит в моей жизни, с благодарностью», — отметил режиссёр.
Спектакль «Утиная охота» вдохновил Галимова на размышления о его собственных отношениях с родителями, особенно с отцом. Главный герой, Зилов, представляет собой уникальный человеческий тип. Он не живёт полной жизнью, а лишь ждёт, когда она начнётся. Режиссёр считает, что важно понять философию этого персонажа: «Зилов — это человек, который пытается снова почувствовать жизнь и убедить себя, что ещё не всё потеряно».
Галимов провёл полтора месяца на поиски актёров для своего спектакля. Он интуитивно сформировал ансамбль, который, как он надеется, станет успешным. Постановочная команда также состоит из проверенных временем профессионалов, и это уже четвёртая работа, которую они делают вместе.
Не упустите возможность увидеть этот глубокий и философский спектакль, который обещает стать важным событием в театральной жизни!