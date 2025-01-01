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Волшебный театр Андерсена
Билеты от 1200₽
Киноафиша Волшебный театр Андерсена

Спектакль Волшебный театр Андерсена

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей и взрослых по сказкам «Пастушка и трубочист», «Стойкий оловянный солдатик», «Директор кукольного театра» и автобиографии «Сказка моей жизни»

Андерсен – автор, чьи произведения знакомы всем. На его волшебных историях выросли не одно поколение детей.

Грустная мудрость Андерсена
Сказки Андерсена полны мудрости, что делает их одновременно грустными. Не все финалы счастливы, и не всегда торжествует справедливость. Однако, это не означает, что не нужно бороться. Дети рано или поздно столкнутся с трудностями жизни, и родители не смогут всегда защитить их от испытаний, как фарфоровых Пастушку и Трубочиста. Но эти сказки учат детей, что любовь, преданность, смелость и стойкость по-прежнему ценны и достойны награды.

Глубокий смысл сказок
Режиссёр Ася Князева подчеркивает, что нет человека, который не читал сказок Андерсена. Взрослые могут воспринимать сказки на одном уровне, но дети интуитивно чувствуют и другой, более глубокий смысл. В «Стойком оловянном солдатике» герой и балерина погибают, но побеждают, оставаясь верными друг другу. А пастушка с трубочистом, испугавшись огромного мира, возвращаются в свой маленький мир, проиграв, но возможно, сделав правильный выбор.

Театр и сохранение детских черт
Ася Князева также отмечает, что театр позволяет сохранить в себе детские черты. Ведь в мире взрослого и ребёнка существует баланс, и важность того, чтобы этот баланс не был утрачен, остаётся актуальной.

 

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Анастасия Жданова
Виталий Иванов
Семен Арзуманов
Семен Арзуманов
Елизавета Палкина
Владимир Логвинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена Волшебный театр Андерсена

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