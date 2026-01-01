Оповещения от Киноафиши
Мария Козлова
Maria Kozlova
Мария Козлова
Мария Козлова
Maria Kozlova
Дата рождения
4 июля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нарва, Эстония
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
4.5
Ключи от счастья
(2009)
0.0
Восемь бусин на тонкой ниточке
(2017)
0.0
Неподкупный
(2015)
Фильмография Мария Козлова
Тимбилдинг
Timbilding
комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Восемь бусин на тонкой ниточке
детектив, мелодрама
2017, Россия
Неподкупный
криминал
2015, Россия
4.5
Ключи от счастья
драма, мелодрама
2009, Россия
