Мария Козлова Maria Kozlova
Киноафиша Персоны Мария Козлова

Мария Козлова

Maria Kozlova

Дата рождения
4 июля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нарва, Эстония
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Ключи от счастья 4.5
Ключи от счастья (2009)
Восемь бусин на тонкой ниточке 0.0
Восемь бусин на тонкой ниточке (2017)
Неподкупный 0.0
Неподкупный (2015)

Фильмография Мария Козлова

Жанр
Год
Тимбилдинг
Тимбилдинг Timbilding
комедия 2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Восемь бусин на тонкой ниточке
Восемь бусин на тонкой ниточке
детектив, мелодрама 2017, Россия
Неподкупный
Неподкупный
криминал 2015, Россия
Ключи от счастья 4.5
Ключи от счастья
драма, мелодрама 2009, Россия
