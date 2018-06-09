Российский мелодраматический сериал «Восемь бусин на тонкой ниточке» – это история о девушке по имени Мария Успенская. Внезапно ей поступает приглашение от тети посетить торжество по случаю юбилея. Маша и предположить не могла, что у нее так много родственников. Тетя Марфа Степановна нашла всех и позвала в гости. Маша смогла перенести все дела и отправилась в деревню, предчувствуя встречу с кузенами. Но оказывается, что настоящая причина, по которой Марфа собрала родню на 70-летие, кроется в другом.