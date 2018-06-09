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Киноафиша Сериалы Восемь бусин на тонкой ниточке
Восемь бусин на тонкой ниточке (2017 - 2018) Восемь бусин на тонкой ниточке 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Восемь бусин на тонкой ниточке» – это история о девушке по имени Мария Успенская. Внезапно ей поступает приглашение от тети посетить торжество по случаю юбилея. Маша и предположить не могла, что у нее так много родственников. Тетя Марфа Степановна нашла всех и позвала в гости. Маша смогла перенести все дела и отправилась в деревню, предчувствуя встречу с кузенами. Но оказывается, что настоящая причина, по которой Марфа собрала родню на 70-летие, кроется в другом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Виталий Альшанский
Владимир Иванов
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Восемь бусин на тонкой ниточке - Сезон 1 Сезон 1
2018, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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