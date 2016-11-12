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Киноафиша Сериалы Разбитые сердца

Разбитые сердца (2016 - 2016)

Razbitye serdca 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру. Люба начинает поиски девушки. Однако вскоре она узнает, что у ее сестры Вики тяжелая судьба: ребенком она потеряла мать, выросла в детском доме, воровала еду, чтобы выжить и в итоге оказалась в тюрьме. Люба решает помочь сестре, знакомит ее с семьей, устраивает на работу. И именно с этого момента все в жизни Любы начинает рушиться…

В ролях
В ролях
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Дарья Руденок
Дарья Руденок
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Николай Лунин
Марина Соколова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Разбитые сердца - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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