Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру. Люба начинает поиски девушки. Однако вскоре она узнает, что у ее сестры Вики тяжелая судьба: ребенком она потеряла мать, выросла в детском доме, воровала еду, чтобы выжить и в итоге оказалась в тюрьме. Люба решает помочь сестре, знакомит ее с семьей, устраивает на работу. И именно с этого момента все в жизни Любы начинает рушиться…