«‎Светлаков +» — скетч-шоу, в котором популярный комик Сергей Светлаков посмеется над окружающей действительностью. В своем фирменном стиле он исполнит множество ролей, в числе которых как совершенно новые, так и давно полюбившиеся российской публике. Один из знаковых персонажей, снова появившихся на экране, — Сергей Беляков. Мужчина из Таганрога по старой привычке сидит на диване и разговаривает с телевизором. Он комментирует все, что происходит в программах, а телевизионные новинки не дают ему заскучать. Беляков без устали занимается любимым делом из года в год. Этот и другие разнообразные образы Светлакова принесут зрителям массу положительных эмоций.