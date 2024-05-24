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Киноафиша Сериалы Светлаков +

Светлаков + (2024 - …)

Svetlakov + 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 5 часов 0 минут

О чем телешоу

«‎Светлаков +» — скетч-шоу, в котором популярный комик Сергей Светлаков посмеется над окружающей действительностью. В своем фирменном стиле он исполнит множество ролей, в числе которых как совершенно новые, так и давно полюбившиеся российской публике. Один из знаковых персонажей, снова появившихся на экране, — Сергей Беляков. Мужчина из Таганрога по старой привычке сидит на диване и разговаривает с телевизором. Он комментирует все, что происходит в программах, а телевизионные новинки не дают ему заскучать. Беляков без устали занимается любимым делом из года в год. Этот и другие разнообразные образы Светлакова принесут зрителям массу положительных эмоций.

В ролях
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.5 IMDb
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Сезоны
Светлаков + - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
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