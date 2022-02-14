Российский детективно-драматический сериал «Серебряный волк» – это история о полковнике по имени Александр Волков, который всю жизнь проработал на ФСБ. В свои 70 лет Волков понятия не имеет, как пользоваться мессенджерами и другими плодами технического прогресса. 27-летний оперативник Игорь Каморин подсмеивается над старшим коллегой, полагая, что тот безнадежно отстал от жизни. Волков, в свою очередь, считает, что Каморин мало на что способен со своим «клиповым мышлением». Однако им придется работать вместе.