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Киноафиша Сериалы Серебряный волк
Серебряный волк (2022 - …) Серебряный волк 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Российский детективно-драматический сериал «Серебряный волк» – это история о полковнике по имени Александр Волков, который всю жизнь проработал на ФСБ. В свои 70 лет Волков понятия не имеет, как пользоваться мессенджерами и другими плодами технического прогресса. 27-летний оперативник Игорь Каморин подсмеивается над старшим коллегой, полагая, что тот безнадежно отстал от жизни. Волков, в свою очередь, считает, что Каморин мало на что способен со своим «клиповым мышлением». Однако им придется работать вместе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Андрис Лиелайс
Вера Островская
Вера Островская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Серебряный волк - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Серебряный волк
Кадры из сериала
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