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Расплакался как мальчишка: Пресняков пережил сильное потрясение из-за Орбакайте

23 октября 2023 07:30
Расплакался как мальчишка: Пресняков пережил сильное потрясение из-за Орбакайте

Супруги были вместе больше 10 лет.

Первой супругой Владимира Преснякова стала Кристина Орбакайте. Пара вместе воспитала сына Никиту, а в 1996 году знаменитости решили расстаться. И далеко не все фанаты догадываются, каким большим ударом для артиста стал развод с дочерью Примадонны.

По словам матери музыканта Елены, Пресняков едва справлялся с неизбежным разрывом, ведь был уверен в их отношениях. Он не мог смириться с тем фактом, что их многолетний союз распадается, и однажды даже позволил себе расплакаться, рассказывая маме о решении развестись.

«Вова приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался», — рассказала Елена изданию «Антенна».

Переживала и сама мама Преснякова. За годы их брака она нашла общий язык с Кристиной Обракайте и ей было тяжело отпускать ее из семьи. Но в итоге всем удалось пережить расставание.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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