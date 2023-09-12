«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Романтики будут в шоке.
Владимир Пресняков давно снял розовые очки. Музыкант поделился далеко не романтичными рассуждениями о семейной жизни с Натальей Подольской. Рыжеволосой красотке выводы супруга вряд ли понравились.
В браке с певицей артист понял: на одном влечении далеко не уедешь.
«Сегодня любовь есть, а завтра — разлад», — огорошил он провокационным откровением в беседе с порталом ProZvezd.
Бывший зять Аллы Пугачевой дал непрошеный совет тем, кто не хочет подавать заявление на развод.
Исполнитель заметил, что над любыми отношениями нужно кропотливо работать, не надеясь, что страсть в них продлится вечно. Только тогда, по мнению знаменитости, семью можно сохранить. И пример звезды служит лучшим тому подтверждением.
Вот уже 20 лет певец женат на выпускнице «Фабрики звезд», вместе с которой воспитывает двоих сыновей. И пока артистка часто говорит о любви к своему благоверному, тот руководствуется разумом, а не чувствами.