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Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик
Burcu Biricik
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Бурджу Бириджик
Burcu Biricik
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Дата рождения
4 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Элмалы, Турция
Рост
170 см
Биография Бурджу Бириджик
Родилась 4 мая 1989 года. Элмалы, Турция.
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Фильмография Бурджу Бириджик
Всё прекрасно с тобой
комедия, мелодрама
2018, Турция
3.0
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Статьи о персоне
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик призналась в любви к непристойным выражениям
Утонченная кинодива любит «крепкое словцо».
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5 января 2021 15:55
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