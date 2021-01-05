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Бурджу Бириджик

Burcu Biricik
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик Burcu Biricik
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Дата рождения
4 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Элмалы, Турция
Рост
170 см
Биография Бурджу Бириджик

Родилась 4 мая 1989 года. Элмалы, Турция.

Фильмография Бурджу Бириджик
Всё прекрасно с тобой
Всё прекрасно с тобой
комедия, мелодрама 2018, Турция
3.0
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Статьи о персоне
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик призналась в любви к непристойным выражениям Утонченная кинодива любит «крепкое словцо».
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5 января 2021 15:55
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