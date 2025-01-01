Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Бугра Гюльсой
Bugra Gülsoy
Киноафиша
Персоны
Бугра Гюльсой
Бугра Гюльсой
Bugra Gülsoy
Дата рождения
22 февраля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
9.5
Бахар. По имени Весна
(2024)
7.6
Gecenin Nakarati
(2024)
6.7
Мой друг аист
(2024)
Фильмография Бугра Гюльсой
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2011
Все
10
Фильмы
2
Сериалы
8
Актер
10
9.5
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
7.6
Gecenin Nakarati
Gecenin Nakarati
комедия, мелодрама
2024, Турция
6.7
Мой друг аист
Yaren Leylek
приключения, семейный
2024, Турция
Между миром и мной
мелодрама
2022, Турция
Гостья
драма
2021, Турция
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «МТС Рекламные технологии»
ИНН 7705893691
Азизе
драма, криминал, мелодрама
2019, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8 дней
драма
2018, Турция
Моя дочь
драма
2018, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Кузей Гюней
драма
2011, Турция
Новости личной жизни Бугра Гюльсой
«Турецкая тягомотина»: среди зрителей «Бахара» нашлись и жесткие критики
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита
Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой
Успех, которого не ожидали: свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667