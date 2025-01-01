Меню
Дата рождения
22 февраля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Анкара, Турция

Фильмография Бугра Гюльсой

Бахар. По имени Весна 9.5
Бахар. По имени Весна
драма 2024, Турция
Gecenin Nakarati 7.6
Gecenin Nakarati Gecenin Nakarati
комедия, мелодрама 2024, Турция
Мой друг аист 6.7
Мой друг аист Yaren Leylek
приключения, семейный 2024, Турция
Между миром и мной
Между миром и мной
мелодрама 2022, Турция
Гостья
Гостья
драма 2021, Турция
Пробуждение: Великие Сельджуки
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический 2020, Турция
Азизе
Азизе
драма, криминал, мелодрама 2019, Турция
8 дней
8 дней
драма 2018, Турция
Моя дочь
Моя дочь
драма 2018, Турция
Кузей Гюней
Кузей Гюней
драма 2011, Турция
Новости личной жизни Бугра Гюльсой
«Турецкая тягомотина»: среди зрителей «Бахара» нашлись и жесткие критики
«Турецкая тягомотина»: среди зрителей «Бахара» нашлись и жесткие критики
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
