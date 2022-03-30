Сериал «В отрыв» – это турецкая комедийная драма о кризисе среднего возраста. 44-летний успешный архитектор и семьянин неожиданно понимает, что вся его предыдущая жизнь была наполнена фальшью. Напившись в баре, он вспоминает, что никогда ни против чего не протестовал, никогда не нарушал законов и правил… и никогда не делал того, чего ему хотелось на самом деле. Тогда герой решает изменить свою судьбу и начинает вести двойную жизнь. Днем он по-прежнему обычный ответственный гражданин, а ночью – отвязный панк.