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Постер к сериалу В отрыв
Постер к сериалу В отрыв
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы В отрыв
В отрыв (2022 - 2022) Uysallar 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «В отрыв» – это турецкая комедийная драма о кризисе среднего возраста. 44-летний успешный архитектор и семьянин неожиданно понимает, что вся его предыдущая жизнь была наполнена фальшью. Напившись в баре, он вспоминает, что никогда ни против чего не протестовал, никогда не нарушал законов и правил… и никогда не делал того, чего ему хотелось на самом деле. Тогда герой решает изменить свою судьбу и начинает вести двойную жизнь. Днем он по-прежнему обычный ответственный гражданин, а ночью – отвязный панк.

В отрыв - трейлер
В отрыв
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Онер Эркан
Халук Бильгинер
Уур Юджел
Ибрагим Селим
Сонгюль Оден
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В отрыв - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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