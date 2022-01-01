Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джанер Джиндорук
Джанер Джиндорук Caner Cindoruk
Киноафиша Персоны Джанер Джиндорук

Джанер Джиндорук

Caner Cindoruk

Дата рождения
1 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Адана, Турция

Популярные фильмы

Неверный
Неверный (2020)
0

Фильмография Джанер Джиндорук

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Неверный
Неверный
драма, триллер 2020, Турция
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Приложение киноафиши