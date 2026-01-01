Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Озан Долунай
Ozan Dolunay
Киноафиша
Персоны
Озан Долунай
Озан Долунай
Ozan Dolunay
Дата рождения
2 мая 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Любовь не понимает слов
(2016)
6.4
Жестокий Стамбул
(2019)
5.9
И в печали, и в радости
(2020)
Фильмография Озан Долунай
Город
драма
2025, Турция
5.5
Камень желаний
драма
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Гостья
драма
2021, Турция
5.5
Линия, разделяющая нас
драма
2021, Турция
5.9
И в печали, и в радости
драма, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.4
Жестокий Стамбул
драма
2019, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8
Любовь не понимает слов
комедия, мелодрама
2016, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить