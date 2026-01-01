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Озан Долунай Ozan Dolunay
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Озан Долунай

Ozan Dolunay

Дата рождения
2 мая 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Любовь не понимает слов 8.0
Любовь не понимает слов (2016)
Жестокий Стамбул 6.4
Жестокий Стамбул (2019)
И в печали, и в радости 5.9
И в печали, и в радости (2020)

Фильмография Озан Долунай

Город
Город
драма 2025, Турция
Камень желаний 5.5
Камень желаний
драма 2023, Турция
Гостья 5.6
Гостья
драма 2021, Турция
Линия, разделяющая нас 5.5
Линия, разделяющая нас
драма 2021, Турция
И в печали, и в радости 5.9
И в печали, и в радости
драма, мелодрама 2020, Турция
Жестокий Стамбул 6.4
Жестокий Стамбул
драма 2019, Турция
Любовь не понимает слов 8
Любовь не понимает слов
комедия, мелодрама 2016, Турция
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