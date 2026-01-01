Озан Долунай

Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки

Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно

Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными

Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»

Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение

Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026

5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb

«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»