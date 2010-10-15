Menu
Aleksandra Babaskina
Aleksandra Babaskina

Date of Birth
15 October 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Lihie 7.6
Lihie (2024)
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya (2023)
Legendy nashikh predkov 6.6
Legendy nashikh predkov (2025)

Filmography

All 13 Films 5 TV Shows 8 Actress 13
Kuznecovy TV
Comedy 2025, Russia
Legendy nashikh predkov 6.6
Legendy nashikh predkov
Fantasy, Adventure, Family 2025, Russia
Sasha ugolek
Drama 2024, Russia
Lihie 7.6
Lihie
Crime, Drama 2024, Russia
Ya ne mogu bez tebya
Romantic 2024, Russia
Tantsuy, Selyodka! 5.8
Tantsuy, Selyodka!
Comedy 2024, Russia
Agniya 5.3
Agniya
Drama 2024, Russia
Kogda spadet pelena
Romantic 2023, Russia
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective 2023, Russia
Anna i tayna nochi
Detective 2022, Russia
Monastyr
Drama 2022, Russia
Lyusya
Drama, Comedy 2021, Russia
Blog
Drama , Russia
