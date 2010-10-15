Menu
Aleksandra Babaskina
Date of Birth
15 October 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.6
Lihie
(2024)
6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
(2023)
Tickets
6.6
Legendy nashikh predkov
(2025)
Filmography
13
Kuznecovy TV
Comedy
2025, Russia
6.6
Legendy nashikh predkov
Legendy nashikh predkov
Fantasy, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Sasha ugolek
Drama
2024, Russia
7.6
Lihie
Crime, Drama
2024, Russia
Ya ne mogu bez tebya
Romantic
2024, Russia
5.8
Tantsuy, Selyodka!
Tantsuy, Selyodka!
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
5.3
Agniya
Agniya
Drama
2024, Russia
Watch trailer
Kogda spadet pelena
Romantic
2023, Russia
6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective
2023, Russia
Watch trailer
Tickets
Anna i tayna nochi
Detective
2022, Russia
Monastyr
Drama
2022, Russia
Lyusya
Drama, Comedy
2021, Russia
Blog
Drama
, Russia
